Жители расположенного на проспекте Тигран Мец здания 4-й степени аварийности получили новые квартиры

Заместитель мэра Еревана Ваге Никоян вручил проживающим в здании 4-й степени аварийности на проспекте Тиграна Меца, 47 восьми семьям решения мэра Еревана о предоставлении им новых квартир и ключи от них.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связя с общественностью мэрии Еревана.

Заместитель мэра поздравил владельцев новых квартир и еще раз напомнил, что необходимо освободить старые, аварийные квартиры в установленном порядке и в намеченные сроки.

Граждане, получившие новые квартиры, выразили свою благодарность за решение квартирного вопроса в преддверии Нового года и предоставление квартир, обеспеченных всеми необходимыми удобствами.