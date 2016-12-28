Терроризм, отставка премьер-министра, попытка военного переворота: 2016-й год в Турции

2016-й год войдет в историю современной Турции как один из наиболее кровавых и богатых событиями.

«Дворцовый переворот 4-го мая», около 2 десятков терактов, попытка военного переворота, регресс в области прав человека – лишь малая часть тех развитий, которые происходили в 2016-м году в соседней стране. «Арменпресс» попытался выделить некоторые примечательные эпизоды из этих событий.

Турция в мишени терроризма

Год для Турции был трагическим по числу терактов. В разных частях страны их было числом 22. 2 теракта было совершено в Анкаре, 5 – в Стамбуле, 7 – в Диарбекире. Жертвами стали общим числом 361 человек, было ранено более 1500 человек. В основном, террористами стали члены ИГИЛ, Рабочей партии Курдистана (PKK) или же «Ястребы независимости Курдистана» (TAK). Несмотря на то, что власти страны на самом высоком уровне неоднократно заявляли о проведении АТО, предотвратить теракты не удавалось. Как доказательство – последний теракт 17-го декабря в Кайсери(Кесария), жертвами которого пали 14 человек.

Йылдырым сменил Давутоглу

26-й премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу подал 4-го мая в отставку, уйдя одновременно с поста руководителя правящей партии «Справедливость и развитие». Причина – разногласия с президентом Турции Эрдоганом. После отстваки Давутоглу , охарактеризованной экспертами как «Дворцовый переворот 4-го мая», руководителем правящей партии «Справедливость и развитие» был избран Бинали Йылдырым, который стал таким образом премьер-министром Турции.

Провалившаяся попытка военного переворота и ее последствия

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Во время столкновений в ходе попытки военного переворота в Турции 15-го июля погибло около 290 человек. Более 2000 человек были ранены. После указанных событий было задержано около 26.000 человек. Сейчас под арестом 13 419 человек, паспорта 74562 человек объявлены недействительными.

Около 60.000 человек были уволены по подозрению в связях с Гюленом и его сторонниками, которых Анкара считает террористами.

Преследования депутатов от прокурдской партии

После того, как власти Турции отказались от процесса урегуирования курдского вопроса, представители Рабочей партии Курдистана (PKK) заявили о том, что они продолжают национально-освободительную войну, спустившись с гор в населенные пункты.

Начиная с 1980-х, в стычках с силовиков с боевиками PKK погибло около 50 тысяч человек, экономике Тырции нанесен ущерб в десятки миллиаррдов долларов. -0-/35/

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), а также 9 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде».

«Самая большая тюрьма для журналистов» - Турция

В прошлом году в Турции были зарегистрированы крайне отрицательные развития в вопросе свободы слова и печати. Международные организации «Журналисты без границ» (RWB) и Комитет защиты журналистов (CPJ) объявили Турцию страной, где больше всего преследовали журналистов.

Наиболее кричащими стали преследования газеты «Джумхурриет»: по сей день арестованы ее 10 сотрудников, среди них – главный редактор издания.

Турция и Израиль восстанавливают дипломатические отношения

Спустя 6 лет, Турция и Израиль пришли к согласию и восстанавливают дипломатические отношения. 30-го сентября, после долгих переговоров, Израиль перечислил на счет Минюста Турции 20 млн долларов в качестве компенсации по делу «Мави Мармара». Страны заявили о возобновлении дипломатических отношений и обменялись послами.

Растоплен лед в отношениях Турция-РФ

После сбития российского истребителя силами ВВС Турции в ноябре 2015 года отношения Турция-РФ были крайне напряженными, и Эрдоган направил письмо в Кремль, в котором выразил соболезнования по поводу гибели летчика сбитого самолета. В результате уурегулирования отношений между Турцией и РФ, с первой частично были сняты наложенные РФ санкции.

Новый удар по отношениям между Турцией и РФ был нанесен 19-го декабря, когда был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов, однако обе страны заявили, что это убийство было направлено на внесение раздора в их отношения.

Аракс Касьян