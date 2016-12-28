Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 50 раз, более 900 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения, особенно, в направлениях южном (Гадрут), восточном (Мартуни-Акна) и северо-восточном (Мартакерт). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 27-го на 28-е декабря азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 50 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 900 раз стреляла в сторону армянских позиций. Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения в направлении Мартакерта минометы калибра 60 мм, 11 выстрелов.

Для подавления активности противника авангард АО прибег к ответным действиям, особенно, в северо-восточном направлении.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, применяя ответные действия в случае крайней необходимости. На данный момент ситуация на линии соприкосновения относительно спокойная».