Правосудие в течение одного года: «Арменпресс» подводит итоги года

В этом году в области правосудия были осуществлены важные реформы, которые будут способствовать решеню ряда проблем. «Арменпресс» подводит итоги года, напоминая о важнейших из них.

В Армении внедрена система пробации

В мае 2016 года НС Армении приняло закон «О пробации», а с 1-го сентября, соответствующим решением правительства Армении, при правительстве начала действовать Государственная служба пробации. Служба осуществляет наказания, не связанные с лишением свободы, а именно: штрафы, лишение прав занимать определенные должности или же заниматься определенной деятельностью, общественные работы, а также осуществляет контроль над освобожденными от несения наказания по УДО, освобожденными от несения наказания по причине беременности, наличия малолетних детей и пр.

Вошли в действие единые офисы по предоставлению государственных услуг

Для обеспечения доступности для граждан государственных услуг , в ноябре в Ереване открылось 4 офиса по предоставлению государственных услуг, в Гарни, Гюмри, Эчмиадзине – по одному. Цель программы – облегчение бремени граждан, которым необходимо получить какие-либо документы, справки от госструктур.

Криминализация незаконного обогащения

16-го декабря 2015 года НС Армении приняло законопроект о криминализации незаконного обогащения.

Этот закон предусматривает уголовную ответственность за необоснованные увеличения или уменьшения имущества у должностных лиц, обязанных декларировать доходы. За незаконное обогащение предусмотрено тюремное заключение сроком на 3-­6 лет, запрет на определенные должности.

В Республике реформирован процесс декларирования

28-го сентября 2016 года НС Армении приняло законодательный пакет санкций в отношении лиц, не представивших своевременно и точно деклараций, что установлено законом Армении «Об общественной службе» .

16-го декабря 2015 года НС Армении приняло во втором чтении законопроект об ограничении наличных взаиморасчетов для лиц, предусмотренных законом Армении «Об общественной службе» .

Граждане могут воспользоваться нотариальными услугами быстрее

Изменениями в «Законе о нотариате» Армении начались реформы в данной отрасли, которые позволят гражданам получать нотариальные услуги быстрее, легче, доступнее. Важным достижением стало внедрение системы электронной подписи.

Реформы в системе СПИСА

В 2016 году повысился качественный уровень персонала СПИСА, их аттестации, обучения, распределения и пр.

В Гюмри был утановлен запасной сервер СПИСА, с ноября задействована система оповещения должника посредством СМС-сообщений.

Создание электронной платформы единой системы дополнений в списки рождений и смертей ЗАГС

Благодаря внедрению единой системы дополнений в списки рождений и смертей Минздрава Армении, свидетельства о рождении или смерти будут предоставляться лечебными учреждениями, подсоединенными к единой электронной системе.



Внедрение Системы позволит отменить необходимость представления справок о рождении и смерти в ЗАГСы, что автоматизирует и облегчает процесс регистрации актов гражданского состояния, одновременно ускоряя его.

Реформы в системе ИТУ

В области обеспечения продуктами питания ИТУ проведены оргмероприятия, которые позволили решитц многолетнюю проблему, когда для заключенных готовилась еда в соответствии с их числом, которая не поедалась и выбрасывалась.

С 2016 в системе УИТУ внедрена услуга «Интернет магазин», благодаря которой родственники осужденных могут посылать им передачи, не посещая учреждения УИТУ.

Для улучшения бытовых условий заключенных за 11 месяцев 2016 года в ИТУ «Нубарашен», «Тюремная больница», «Раздан», «Ванадзор», «Кош», «Артик», «Севан» и «Вардашен» были проведены реформы, позволяющие улучшить условия содержания заключенных.

Карен Хачатрян