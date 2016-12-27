Футбол в Армении имеет большое будущее: президент Армении Серж Саргсян

Президент Серж Саргсян сегодня вечером принял участие в торжественной церемонии чествования и награждения десяти лучших спортсменов Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

На этой, ставшей традиционной, предпраздничной встрече Президент Республики поздравил всех представителей спортивного сообщества с праздниками Нового года и Святого Рождества, пожелал здоровья, новых успехов и достижений в спорте и личной жизни.

Говоря о наполненном спортивными событиями и успехами уходящем 2016 годе, Президент счёл самым важным для спортивного мира событием 31-ие летние Олимпийские игры, на которых Армения выступила достойно, после многолетнего перерыва привезя в Армению олимпийское золото. Как эта, так и завоёванные в 2016 году во всемирных и европейских первенствах среди взрослых, молодёжи и юниоров медали, по мнению Президента Республики, являются результатом многолетнего упорного труда.



Президент заверил, что государство продолжит каждый год увеличивать направленные на спорт средства.



"Я рад, что в Армении каждый год сдаются в эксплуатацию новые спортзалы, новые спортшколы, и, конечно, очень ценно, что это происходит в результате государственно-частного сотрудничества. Сдан в эксплуатацию, например, весь комплекс олимпийского комитета, всего два-три дня назад мы сдали в эксплуатацию спортивные залы Ереванского государственного университета, роскошные, большие, удобные, соответствующие всем современным требованиям. Так могу продолжать перечисление сданных в эксплуатацию спортивных полей и спортшкол. Когда наши спортсмены, наши замечательные спортсмены в разных частях света, на разных спортивных площадках поднимают Армянский триколор или звучит наш гимн, естественно, каждый армянин, каждый гражданин Республики Армения наполняется гордостью. Но главное, думаю, также в том, что они становятся символами, и молодое поколения, дети начинают следовать за ними.



С уверенностью говорю, что Армения стала шахматной страной, потому что у нас был Тигран Петросян. В Армении развивается футбол, правда, первенство идёт не так уж успешно, но я уверен, что футбол в Армении имеет большое будущее, потому что здесь сидят парни "Арарата-73", которые просто нам привили чувство гордости. Я уверен, что даже вчерашний гол Генриха Мхитаряна вдохновил тысячи молодых людей, детей. Артур Алексанян, когда стал чемпионом в Рио, думаю, что все армянские мальчики думали, дай Бог, они тоже станут олимпийскими чемпионами, чтобы удостоиться такого уважения и такого приёма.



Ещё раз поздравляю вас с праздниками Нового года и Святого Рождества. Успеха всем нам, мира нашей стране, "- сказал в поздравительной речи Президент Серж Саргсян.