Спасатели расчистили снег с крыши Дома шахмат и убрали сосульки с одного из зданий в Масисе

В 14.18 27-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что с крыши одного из зданий в Масисе свисают сосульки – прямо над входом в подъезд, и их необходимо убрать. На место выехала оперативная группа спасателей. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации МЧС Армении, спасатели убрали сосульки.

В 14.16 27-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на крыше Дома шахмат скопился снег, таяние снега привело к заливанию помещения, и необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет. Спасатели расчистили снег с крыши Дома шахмат.