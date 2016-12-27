Спасатели вывели из затора машину, застрявшую на дороге Вайк-Ехегнадзор
В 08.59 27-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на государственной трассе М-2 Ереван-Мегри на 131-м произошло ДТП, и необходима помощь спасателей.
На место выехал боевой расчет. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации МЧС Армении, выяснилось, что а/м марки «Opel Astra G», г/н 34 ST 765, выехал за проезжую часть и соскользнул на территорию примыкающего виноградника, застряв в снегу.
Спасатели применили спецтехнику и вытащили машину из затора.
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