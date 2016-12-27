Спасатели вывели из затора машину, застрявшую на дороге Вайк-Ехегнадзор

В 08.59 27-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на государственной трассе М-2 Ереван-Мегри на 131-м произошло ДТП, и необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации МЧС Армении, выяснилось, что а/м марки «Opel Astra G», г/н 34 ST 765, выехал за проезжую часть и соскользнул на территорию примыкающего виноградника, застряв в снегу.

Спасатели применили спецтехнику и вытащили машину из затора.