Ликвидацию колхозов в Белоруссии отложили на полгода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым на полгода переносится окончательный срок преобразования сельскохозяйственных производственных кооперативов (колхозов) в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия.

"В соответствии с документом работы по преобразованию сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия должны быть завершены до 31 мая 2017 года", - как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Первоначально предполагалось преобразовать колхозы в хозобщества до 31 декабря текущего года.