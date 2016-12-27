МИД РФ подвел итоги 2016 года: затронуты отношения Армения-РФ и нагорно- карабахский конфликт

МИД России опубликовал документ под названием «Основные внешнеполитические итоги 2016 года», в котором затрагивается нагорно-карабахский конфликт и двусторонние отношения Армения-РФ.

«Благодаря энергичным действиям России в ходе встречи в Москве начальников генеральных штабов вооруженных сил России, Армении и Азербайджана удалось добиться прекращения широкомасштабных военных действий, вспыхнувших в начале апреля 2016 года в Нагорном Карабахе. Прилагали усилия к деэскалации обстановки и созданию условий для продолжения переговоров в ходе майского армяно-азербайджанского саммита в Вене с участием мининдел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и трехсторонней встречи в Санкт-Петербурге», - как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт МИД РФ, говорится в документе.

В документе затрагивается также о расширении сотрудничества в рамках ОДКБ, а также о развитии плодотворного сотрудничества государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, чему «будет способствовать обновленная Стратегия коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года, а также принятый на высшем и высоком уровнях ряд политических документов по урегулированию в Сирии, Нагорном Карабахе, по борьбе с международным терроризмом».

Отмечается, что традиционно высокий уровень был характерен для сотрудничества с Арменией по широкому кругу вопросов двусторонних отношений и взаимодействия в рамках многосторонних механизмов и организаций.