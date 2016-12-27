Министерство ЧС Армении сообщает, что 27-го декабря по положению на 19.00 часов в республике есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, труднопроходимы перевалы Дилижана.

На Варденяцском перевале, поворотах Тигранашена, автодорогах Аштарак-Талин, Алагяз-Артик, Артени-Тлик, Сотк-Карвачар, Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Степанаван-Алаверди, Капан-Горис-Зангер, Сараван-"Зангер", Берд-Чамбарак, Дилижан-Иджеван и на автодорогах областей Котайк, Ширак местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей.