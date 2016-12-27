Россия сделает все, чтобы процесс нормализации конфликта Нагорного Карабаха не останавливался: Захарова

Россия сделает все от нее зависящее для того, чтобы процесс нормализации конфликта Нагорного Карабаха не останавливался, а наоборот, интенсифицировался. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила на традиционном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы продолжаем заниматься этим вопросом в качестве сопредседателя Минской группы. Все, что будет зависеть от нас, будет предприниматься для того, чтобы процесс нормализации не останавливался, а наоборот, интенсифицировался. Что касается конкретного графика, то мы будем сообщать по мере поступления соответствующей информации», - заявила Мария Захарова.