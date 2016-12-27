Мэр Еревана принял представителей сфер образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и спорта

По случаю новогодних и рождественских праздников мэр Еревана Тарон Маргарян принял представителей сфер образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и спорта, а также представителей молодежи и общественных организаций.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в своей приветственной речи, подводя итоги уходящего года, мэр Тарон Маргарян отметил, что 2016-й был годом достижений, благодаря которым были реализованы все намеченные программы.

«С радостью хочу отметить, что благодаря нашей совместной, последовательной и добросовестной работе, в уходящем году мы успешно реализовали все программы, которые были намечены в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной сфере. В этом деле, несомненно, есть вклад каждого из вас, и я уверен, что и в наступающем году и в дальнейшем мы вместе должны продолжать работать с той же энергией и преданностью. В 2016 году были продуктивными также программы, реализованные совместно с молодежью и общественными организациями. Сотрудничество и партнерские связи мы будем укреплять и в 2017 году, и уверен, что осуществим более эффективные программы. Поздравляя с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, хочу поблагодарить всех вас за преданную и добросовестную работу. Желаю, чтобы 2017 год для всех нас стал годом счастья, любви и процветания. Пусть новый год принесет побед нашей стране, нашей столице и армянскому народу»,-отметил Тарон Маргарян.

По решению мэра Еревана, по случаю 70-летия со дня рождения, за распространение национальной песни и музыки и значительный вклад в культурную жизнь столицы, солист ансамбля «Маратук» Рудик Алавердян награжден памятной медалью «Почётный деятель культуры города Ереван».

За вклад в воспитание подрастающего поколения, значительный вклад в сферах здравоохранения, образования и науки, а также плодотворный и добросовестный труд, Золотой медалью мэра Еревана награждены директор столичного детского сада N4 Асмик Варданян, заведующий кафедрой армянской литературы Ереванского государственного университета, заслуженный деятель науки РА Самвел Мурадян, заведующий отделением нейрохирургии Института хирургии им. Микаеляна Андроник Калайджян, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ЕрМИ, директор университетского центра планирования семьи и сексуального здоровья Гагик Бегларян.

По решению мэра Еревана, по случаю 75-летия со дня основания государственного театра музыкальной комедии имени Акопа Пароняна, за значительный вклад в сферу театрального искусства, памятной медалью «Аргишти первый» награжден коллектив театра.

Группа сотрудников ряда сфер удостоилась почетных грамот мэра Еревана.