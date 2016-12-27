Председатель Следственного комитета Армении встретился с министром юстиции Ирана

Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян в Тегеране встретился с министром юстиции Ирана Мостафой Пурмохаммади.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, стороны высоко оценили сотрудничество между двумя странами в разных сферах и отметили важность эффективного взаимодействия судебно-правовых органов. В частности, была отмечена важность оказания правовой помощи по уголовным делам, обмена информацией в максимально короткие сроки, что поспособствует полному раскрытию преступлений и неизбежности наказания, правовой защите граждан.

В этом плане была отмечена важность подписанных документов по регулированию сотрудничества между правоохранительными органами. Достигнута договоренность о продолжении обсуждений в рабочем порядке по увеличению эффективности сотрудничества.

В рамках визита в ИРИ Овсепян провел также встречу с председателем постоянной комиссии Меджлиса Ирана по судебно-правовым вопросам. Был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Возглавляемая председателем СК Армении Агваном Овсепяном делегация вернется в Ереван 28 декабря.