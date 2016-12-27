С помощью приложения ArmCulture AR можно увидеть трехмерные анимации Туманяна и Спендиаряна

Специалисты компаний Arloopa и Aurora Baréalisse Marketing 27 декабря на площади Свободы в Ереване, около памятников Александру Спендиаряну и Ованесу Туманяну, представили новое приложения для операционной системы «Андроид» ArmCulture AR.

Как сообщает Арменпресс, с помощью приложения можно увидеть трехмерные изображения Спендиаряна и Туманяна, сфотографироваться с ними, а также услышать их голоса.

На апробации мобильного приложения присутствовал также министр культуры Армении Армен Амирян. «Этот видеоконтент будет сохраняться и постоянно обновляться, чтобы Туманян и Спендиарян приглашали наших граждан на те или иные концерты. С помощью этой технологии попробуем в течение года «оживить» также других наших великих соотечественников», - подчеркнул министр.

Представительница компании Arloopa Армине Казарян отметила, что приложение ArmCulture AR можно скачать из Google Market, а в будущем также из AppStore.

«После запуска приложения нужно выполнить предлагаемые шаги. На памятники Туманяну и Спендиаряну закреплены специальные «маркеры», при сканировании которых появляется 3D анимация, с которой можно фотографироваться, а также послушать голосовые сообщения от них», - подчеркнула Казарян.