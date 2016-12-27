Президент НКР встретился с вице-спикером НС Армении Эдуардом Шармазановым

Президент Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Бако Саакян 27 декабря принял вице-спикера Национального собрания Республики Армения Эдуарда Шармазанова.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего углубления и расширения межпарламентских связей двух армянских республик.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального собрания НКР Ваграм Балаян, другие должностные лица.