Около 40 тысячи детей получат новогодние подарки от мэрии Еревана

В преддверии нового года в детских садах, находящихся в ведомстве мэрии Еревана, в эти дни проходят новогодние и рождественские праздничные мероприятия. По традиции утренники сопровождаются приятными сюрпризами – к детям приходит Дед Мороз и дарит подарочные пакеты со сладостями с пожеланиями мэра Еревана Тарона Маргаряна.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, отметим, что новогодние подарочные пакеты получат около 40 тысяч детей.