Время в Ереване: 11:07:36,   27 Декабрь

Около 40 тысячи детей получат новогодние подарки от мэрии Еревана


В преддверии нового года в детских садах, находящихся в ведомстве мэрии Еревана, в эти дни проходят новогодние и рождественские праздничные мероприятия. По традиции утренники сопровождаются приятными сюрпризами – к детям приходит Дед Мороз и дарит подарочные пакеты со сладостями с пожеланиями мэра Еревана Тарона Маргаряна. 
Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, отметим, что новогодние подарочные пакеты получат около 40 тысяч детей.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации