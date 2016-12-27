Москва ведет диалог с Эр-Риядом, Дохой и Каиром по решению кризиса в Сирии

Россия ведет диалог с рядом стран Ближнего Востока, в том числе Саудовской Аравией, Катаром, Египтом, Иорданией, по урегулированию сирийского кризиса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили во вторник в МИД РФ.

"В условиях, когда администрация Обамы не смогла выполнить достигнутые договоренности по отмежеванию "умеренной" оппозиции от террористов, особую роль в осуществлении мер, направленных на прекращение боевых действий и оживление политического процесса с целью завершения сирийского конфликта, играло трехстороннее взаимодействие России, Исламской Республики Иран и Турецкой Республики, регулярный диалог с Саудовской Аравией, Египтом, Катаром, ОАЭ, Иорданией, другими странами региона", — говорится в сообщении об основных внешнеполитических итогах 2016 года, опубликованных на сайте МИД РФ.

В документе отмечается, что "наряду с этим продолжались усилия по продвижению к мирному урегулированию в рамках политико-дипломатического процесса по запуску инклюзивного межсирийского диалога без предварительных условий на основе резолюции 2254 СБ ООН и принимая во внимание решения созданной под сопредседательством России и США Международной группы поддержки Сирии".

ФОТО: РИА Новости. Максим Блинов