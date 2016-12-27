Ставка рефинансирования снижена на 0,25 п.п. и установлена на уровне 6,25%

На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 27-го декабря 2016 года, было принято решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 п.п., установив ее на уровне 6,25%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в декабре 2016 года была отмечена 1% инфляция против 0,6% инфляции в том же месяце предыдущего года. В результате 12-месячная дефляция составила 0,6%. По оценкам ЦБ, дефляционная среда продолжит смягчаться в ближайшие месяцы.

Во внешнем секторе сохранились медленные темпы роста мировой экономики, а на международных товарных рынках наблюдались слабые инфляционные развития. Тем не менее, Совет ЦБ считает, что в ближайшие месяцы из внешнего сектора существенных инфляционных воздействий пока не ожидается.

Совет отметил, что темпы экономической активности продолжают замедляться, обусловленные, в основном, факторами предложения, к которым относится замедление темпов роста отраслей сельского хозяйства, а содействие восстановлению внутреннего спроса главным образом оказывают осуществленные в 2015-2016 годах стимулирующие денежно-кредитная и налогово-бюджетная политики.