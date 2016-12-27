Эксперты проверят на вменяемость бизнесмена Арама Петросяна, который захватил заложников в московском отделении Ситибанка на Большой Никитской улице, после новогодних каникул. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости его адвокат Станислав Мальцев.

"Следствие назначило Петросяну стационарную психолого-психиатрическую экспертизу еще в конце ноября, однако поскольку к специалистам большие очереди, ее до сих пор не провели, планируется, что обследование состоится после новогодних праздников", — сказал защитник.

Специалисты должны установить, является ли бизнесмен вменяемым и может ли отвечать за свои действия. При этом ранее сообщалось, что экспертиза уже признавала Петросяна вменяемым. Идет ли сейчас речь о повторной экспертизе, не уточняется.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников, по решению суда он содержится под стражей, срок ареста установлен до 24 февраля 2017 года.

"Мы обжаловали продление Петросяну срока ареста, просим Мосгорсуд поместить его под домашний арест. Дата рассмотрения нашей жалобы пока не назначена", — сказал Мальцев.

В августе бизнесмен Арам Петросян захватил четырех заложников в здании отделения Ситибанка в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Однако потом мужчина по одному отпустил всех заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян во время допроса, своим поступком он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.

ФОТО: Sputnik/ Антон Денисов