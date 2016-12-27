Президент и Первая леди Армении по случаю праздников Нового года и Рождества приняли многочисленных детей

Президент Армении Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян в резиденции президента по случаю праздников Нового года и Рождества приняли многочисленных детей и внуков военнослужащих ВС, членов союза добровольцев Еркрапа, а также из семей погибших и ставших инвалидами азатамартиков, в том числе из Нагорно-Карабахской Республики, сотрудников полиции и Службы национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в присутствии маленьких гостей торжественно зажглись огни елки резиденции и стартовало праздничное мероприятие. Президент Республики от себя лично и от имени госпожи Риты Саргсян горячо поздравил участников мероприятия и по случаю праздников Нового года и Рождества обратился к ним с добрыми пожеланиями.

«Дорогие дети, я и госпожа Рита Саргсян поздравляем вас с Новым годом, желаем, чтобы предстоящий 2017 год был лучшим годом для вас по сравнению с предыдущими годами. Мы желаем вам всегда быть счастливыми, здоровыми, желаем вам достичь в новом году успеха в области образования. Дорогие дети, если вы будете учиться каждый день, я уверен, многие из вас позже придут в это здание не только по случаю Нового года, но и получать призы за победу в "Кенгуру" и "Меху" ("Пчела") и других конкурсах.

Дорогие дети, у меня есть просьба к вам: я хочу, чтобы 1 января, рано утром, когда проснетесь, пожалуйста, вы выразили благодарность своим родителям от моего имени за то, что воспитали вас как хороших граждан, поздравьте их по случаю Нового года и обещайте, что вы будете учиться очень хорошо, так как это самое важное для детей. Вы должны хорошо учиться, хорошо работать, и хорошо выполнять то, что скажут вам ваши учителя и родители», - сказал президент.