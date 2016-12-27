Мигранты стали возвращаться во французский Кале

Сотни беженцев возвращаются в небольшие лагеря в портовом городе Кале на севере Франции в надежде попасть в Великобританию. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает во вторник британская газета The Independent.

Так, по меньшей мере, шесть импровизированных поселений появились в сельской местности региона Па-де-Кале, при этом число беженцев в последние недели постоянно растет.

Газета напоминает, что прошло два месяца с тех пор, как французская полиция демонтировала стихийный лагерь "Джунгли" в Кале, чтобы распределить беженцев в специальные центры, расположенные по всей Франции. Власти страны тогда назвали эту операцию "успешной".

Лагерь беженцев в Кале стал крупнейшим перевалочным пунктом для нелегалов, которые пытаются перебраться через Францию в Великобританию.

ФОТО: REUTERS