Бортовой самописец Ту-154 доставлен в Подмосковье для расшифровки

Черный ящик разбившегося Ту-154 Минобороны России, обнаруженный на месте авиакатастрофы, доставлен в Центральный НИИ ВКС в подмосковных Люберцах. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в российском военном ведомстве, передает Арменпресс со ссылкой на «Интерфакс».

После очистки самописца начнется его расшифровка. Кроме того, как сообщает РИА Новости, в Черном море найдены еще три фрагмента разбившегося самолета, в том числе двигатель, стойка шасси и элементы обшивки лайнера.

Черный ящик был поднят из воды ранее во вторник. Еще два бортовых самописца, которые находятся в хвостовой части самолета, пока не найдены.

Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел катастрофу утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: 8 членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.

ФОТО: Артур Лебедев/ТАСС