Иран возобновил экспорт ковров ручной работы в США

В Иране объявлено о возобновлении экспорта ковров ручной работы в США после нескольких лет западных торговых санкций против Исламской Республики. Как сообщило агентство Мехр со ссылкой на заявление главы Национального центра ковроткачества ИРИ Хамида Карегара, "поставки ковров в Соединенные Штаты за восемь месяцев текущего иранского года (начался 20 марта 2016 года) достигли в стоимостном выражении $50 млн с нуля в предыдущем году".

Карегар отметил, что иранские ковры пять лет не были представлены на американском рынке, в результате чего их нишу заняли аналогичные изделия индийской выработки. До введения санкций США были ведущим рынком сбыта для иранских ковров, их там ежегодно продавалось на $82 млн, что составляло 16,5 % общемировой реализации. За пять лет санкций стремительно выросли продажи в Китай: экспорт туда увеличился с $8 тыс. до $8 млн в год, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Санкции, введенные из-за ядерной программы Тегерана, нанесли серьезный урон экспорту знаменитых иранских ковров ручной выделки. Однако теперь ИРИ постепенно наращивает их поставки за рубеж и, по словам Карегара, сохраняет мировое лидерство в производстве ковров. Они экспортируются более чем в 100 стран мира. По данным Карегара, ныне ковроткачеством занимаются более миллиона иранцев, они выделывают примерно пять миллионов квадратных метров уникальных изделий в год.