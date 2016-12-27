Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

Запуск газопровода "Краснодарский край - Крым" позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей на полуострове,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развитие в социальной сфере Крыма и Севастополя", - сказал Путин на церемонии запуска газопровода.

Российский лидер поздравил с этим событием жителей полуострова, рабочих и всех, кто принимал участие в строительстве газопровода.







