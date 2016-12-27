Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 15:00 27-го декабря на дороге Арташатаван-Аштарак – густой туман, видимость – 10м.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, по данным дорогам рекомендуется ездить лишь в случае крайней необходимости.