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Состоялся телефонный разговор между министром ИД Турции Чавушоглу и министром ИД РФ Лавровым


Состоялся телефонный разговор между министром ИД Турции Чавушоглу и министром ИД РФ Лавровым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу». 

В ходе телефонного разговора собеседники обсудили последние развития в Сирии. 



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