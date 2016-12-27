Состоялся телефонный разговор между министром ИД Турции Чавушоглу и министром ИД РФ Лавровым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

В ходе телефонного разговора собеседники обсудили последние развития в Сирии.