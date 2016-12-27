Шойгу сообщил о применении в Сирии более 160 образцов новейшего российского оружия

В Сирии успешно опробовано более 160 образцов новейшего и перспективного оружия российского производства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ходе операции в Сирийской Арабской республике прошли апробацию свыше 160 наименований новейшего и перспективного вооружения. В целом оно доказало свою высокую надёжность", - сказал Шойгу в ходе совещания, которое транслировал во вторник телеканал "Россия-24", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.