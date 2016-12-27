В уходящем году аппарат омбудсмена Армении получил 1982 заявления

Аппарат омбудсмена Армении в течение уходящего 2016 года получил 1982 письменных и устных заявления.

По сообщению «Арменпресс», об этом в ходе годовой итоговой пресс-конференции заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

«1043 заявления были письменные, и 939 – устные. Больше всех заявлений – 625, было получено против полиции, 300 – против уголовно-исполнительных учреждений, 225 – против Министерства обороны, 146 – против СПИСА, 24 – против Следственного комитета РА и пр.», - отметил Татоян.

По его словам, на основании этих заявлений группа быстрого реагирования Офиса омбудсмена РА совершила 198 визитов.

«Больше всего к ответственности были привлечены сотрудники полиции – более 20 человек. Есть и освобожденные с должности, и те, чьи полномочия были приостановлены, и те кто получил взыскания», - заметил омбудсмен.

Он также сообщил, что взыскания также получили некоторые сотрудники уголовно-исполнительных учреждений.