Дорога Берд-Чамбарак труднопроходима

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:30 27-го декабря по причине сильного ветра труднопроходима дорога Берд-Чамбарак.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в Артике, Апаране и на перевале Варденяц – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками и иметь при себе цепи.