Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян считает внедрение программы системы E-health удачным. Как передает «Арменпресс», об этом на своей итоговой пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Левон Алтунян, комментируя запуск программы системы E-health с целью создания регистра медперсонала и предоставления прерогатив на программные допуски в отношении персонала 470 медучреждений, работающих по госзаказу.

«Эта система имеет функцию контроля над ходом лечения и имеет также обучающие функции»,- сказал министр здравоохранения Армении Левон Алтунян.

С его слов, внедрение этой системы позволит унифицировать лечение во всех медучреждениях республики. «В систему E-health интегрироввана также организация «Экспертный центр лекартсв и медтехнологий» Министерства здравоохранения Армении, которая обеспечивает обновление списка зарегистрированных в Армении медпрепаратов он-лайн»,- сказал министр здравоохранения Армении Левон Алтунян.