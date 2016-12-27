Мэрия Еревана организовала праздничные мероприятия для детей сирийских армян

В организуемых в связи с празднованием Нового года и Святого Рождества праздничных торжествах значимое место занимают детские мероприятия. По поручению мэра Еревана Тарона Маргаряна и инициативе мэрии в этом году также органозованы праздничные новогодние мероприятия для 4000 детей. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В соответствии с этим в Государственном театре музыкальной комедии им. А. Пароняна на суд маленьких зрителей представляется праздничный музыкальный спектакль под названием “Новые приключения Храброго Назара” по мотивам сказки О. Туманяна.

В эти дни возможность посмотреть спектакль получат дети из семей, взятых на учет в систему оценки обеспеченности, инвалиды, дети сирийских армян, а также представляющие различные социальные группы.