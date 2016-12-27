Лавров призвал администрацию Трампа разморозить межведомственное общение

Россия рассчитывает наладить конструктивный диалог с новой администрацией США и совместно продвинуться в урегулировании сирийского и украинского кризисов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что удастся наладить прагматичный диалог. Для начала нужно возобновить межведомственное общение, практически полностью свернутое. У нас была очень хорошо себя показавшая двусторонняя Президентская комиссия, которая включала 21 рабочую группу по широкому спектру направлений сотрудничества, но в марте 2014 года Вашингтон "заморозил" ее деятельность", - сказал Лавров "Интерфаксу".

Он отметил, что в случае готовности США к конструктивному взаимодействию, Москва и Вашингтон способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный весомый вклад в преодоление острых глобальных и региональных проблем, включая урегулирование сирийского и украинского кризисов.

Лавров подчеркнул, что для преодоления "тяжелейшего ущерба, нанесенного отношениям при Бараке Обаме, потребуются серьезные усилия",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сейчас, наверное, преждевременно говорить о том, как пойдет работа с республиканской командой по конкретным вопросам. В любом случае нужно дождаться инаугурации (избранного президента США Дональда - ИФ) Трампа 20 января будущего года и вступления в должность выдвинутых им руководителей ведомств, отвечающих за нацбезопасность и внешние дела. Делать выводы на перспективу можно будет, когда мы установим официальные контакты с новой администрацией и увидим ее практические шаги", - сказал глава МИД РФ.