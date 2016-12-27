ЦБ Армении зарегистрировал устав союза юридических лиц «Бюро автостраховщиков Армении»
В Дилижанском учебном центре 27-го декабря состоялось заседание совета ЦБ Армении, которое вел председатель ЦБ Армении Артур Джавадян. ЦБ Армении зарегистрировал устав союза юридических лиц «Бюро автостраховщиков Армении».
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.
09:15, 26.12.2016
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