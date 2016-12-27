В селах Бердаван и Кохб школы были оборудованы противопожарными щитами

В рамках проекта малых грантов Международного агентства по сотрудничеству Японии управление по устранению последствий катастроф и защите населения Службы спасателей МЧС Армении оборудовало противопожарными щитами школы в приграничных селах Бердаван и Кохб Тавушской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Школы были также снабжены средствами оказания первой помощи, условными знаками для обозначения путей эвакуации, носилками и громкоговорителями.

Осуществленный проект станет стимулом для развития навыков по оказанию экстренной помощи в случаях бедствий и катастроф не только для педагогического состава, но и для родителей и представителей заинтересованных организаций.

МЧС Армении проводит подобные мероптиятия в едином ключе – преодоление чрезвычайных ситуаций – в готовности и грамотном противостоянии им. Благодаря указанным мероприятиям, наши школы станут безопаснее и надежнее.