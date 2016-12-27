Акушер-гинекологи Армении пройдут аттестацию

Главный акушер-гинеколог Армении Размик Абрамян прроведет со всеми акушер-гинекологами Армении учебные курсы. Как передает «Арменпресс», об этом на своей итоговой пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Левон Алтунян, комментируя участившиеся в последнее время проблемы в области защиты здоровья матери и младенца. С его слов, все те, кто не пройдет переаттестацию, будут лишены лицензий. «После трагического случая в Сюнике Министерство здравоохранения поручило Размику Абрамяну в 6-месячный срок провести пересттестацию всех акушер-гинекологов Армении»,- сказал министр здравоохранения Армении Левон Алтунян.