Директор Одесского зоопарка оделся петухом и спел песню

Одесский зоопарк опубликовал поздравительный новогодний видеоролик, в котором директор учреждения Игорь Беляков снялся в роли петуха — символа грядущего года.

Беляков поет песню в стиле, близком к русскому шансону, в котором, в частности, призывает "во всем стремиться к совершенству" и "не стесняться себя",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Директор Одесского зоопарка и раньше записывал подобные ролики — в частности, в начале 2015 года он поздравил жителей города с праздниками в образе козла.