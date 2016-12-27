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Президент Грузии помиловал 175 осужденных


Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал 175 осужденных. Об этом на брифинге в администрации президента заявил председатель Комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

По его словам, 122 осужденных покинут места заключения сегодня же, 53-м же сокращен срок лишения свободы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

"Президент Грузии помиловал 175 заключенных. 122 из них покинут учреждения по отбыванию наказания сегодня же. Что касается 53-х осужденных - им был сокращен срок отбывания наказания. Среди помилованных 14 женщин, 12 из которых сегодня же покинут учреждение по отбыванию наказания, двум же сокращен срок наказания", - заявил Коридзе.

 

 

 



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