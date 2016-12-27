В следственном отделе ереванских административных округов Кентрон и Норк-Мараш Ереванского следственного управления Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу об убийстве Арсена Ханамиряна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СК РА.

Ранее мы сообщали, что 1 июня 2016 года из медицинского центра “Арамянц” поступил сигнал о том, что к ним с колото-резаными ранениями грудной клетки доставлен Арсен Ханамирян, который скончался в больнице.

По факту дела в следственном отделе ереванских административных округов Кентрон и Норк-Мараш Ереванского следственного управления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 104 УК РА. В результате предпринятых следственных мероприятий были установлены обстоятельства убийства А. Ханамиряна, личность предполагаемого преступника и мотив преступления.

По данным предварительного следствия, пострадавший и преступник – В. Веранян - были знакомы с 2012 года, когда предполагаемый преступник поступил на работу в такси-сервис, директором которого был Ханамирян. Они вместе проработали около шести месяцев. В дальнейшем из-за личных причин между ними сложились недружественные, напряженные отношения.

Мужчины встретились 1 июня около 14:00 часов возле перекрестка улиц Нар-Доса и Вардананц. Между ними произошел спор, во время которого В. Веранян потребовал разъяснений касательно распространенных о нем слухов. Сначала он ударил дубинкой, затем ножом, нанеся Ханамиряну телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В. Вераняну было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 104 УК РА.

В качестве меры пресечения избран арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему контроль над законностью предварительного следствия.

Справка: Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый считается невиновным пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном Кодексом уголовного судопроизводства РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.