Предотвращена попытка вывоза из Армении наркотического средства “метамфетамин”

Сотрудники Управления внутренней безопасности и Управления двойного таможенного контроля и борьбы с контрабандой Комитета государственных доходов Армении в ходе проверки оперативной информации 22 декабря в аэропорту “Звартноц” обнаружили у пассажира рейса Ереван-Москва Владимира Овсепяна 100 граммов наркотического средства “метамфетамин”. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе КГД РА.

Наркотическое вещество конфисковано и отправлено на экспертизу. В Следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков через государственную границу РА.

Подозреваемый задержан, в качестве меры пресечения в отношении Овсепяна выбран арест. Предварительным следствием назначены судебно-химическая и судебно-токсикологическая экспертизы с целью выяснения сущаственных для раскрытия дела обстоятельств.