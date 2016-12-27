Гражданин, совершивший кражу в автобусе, был подвергнут приводу
13:07, 27 Декабрь, 2016
Сотрудники отделения по борьбе с карманными кражами Ереванского городского управления полиции РА по подозрению в краже подвергли приводу Матевоса Г., 1994 года рождения.
По сообщению «Арменпресс», об этом заявили в пресс-службе Полиции РА.
При обыске при задержанном был найден кошелек. Матевос Г. сообщил, что украл его в салоне автобуса маршрута 58 из сумки одной из пассажирок.
Кража конфискована. Ведется следствие.
Ранее, 26 декабря гражданка Гоар П., 1983 г.р. заявила в полицию о том, что в автобусе маршрута 58 у нее из сумки был украден кошелек, в котором были деньги, идентификационная, банковская карточки.