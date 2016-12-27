МЧС Армении призывает соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники

В новогодние праздники особенно важно соблюдение правил безопасности при использовании пиротехники в местах проведения массовых мероприятий. По сообщению «Арменпресс», об этом 27 декабря в беседе с журналистами заявил начальник отдела государственной инспекции пожарной и технической безопасности МЧС Армении Сергей Айрапетян.

По его словам, во всем мире нередки различные несчастные случаи и серьезные инциденты вследствие неправильного использования пиротехники, однако Армении пока удалось избежать пожаров с серьезными последствиями.

По словам Айрапетяна, в различных торговых точках свободно продаются пиротехнические изделия сомнительного происхождения. Он посоветовал родителям по возможности приобретать пиротехнику из специализированных магазинов. “На пиротехнических изделиях должна содержаться маркировка на армянском языке, на которой должны быть отмечены правила безопасного использования данного изделия, Избегайте приобретения притехники, на которой отсутствует маркировка на армянском языке”, - отметил Айрапетян.

По его словам, даже в случае покупки лицензированной пиротехники, если ее неправильно использовать, возможны несчастные случаи. Поэтому необходимо строго соблюдать вышеуказанные сосответствующие условия. Он посоветовал не использовать пиротехнику в зданиях, домах.

«К счастью, в Армении количество несчастных случаев невелико. В этом году мы зафиксировали 4 случая против 7 – в прошлом году. В результате неправильного использования пиротехники среднем в год регистрируется пять инцидентов, приводящих к незначительным пожарам. Пострадавших в результате этих случаев в этом году не было”, - отметил Айрапетян.

Он добавил, что мощность лампочек гирлянд на праздничной елке не должна превышать 12 Вт.