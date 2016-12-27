Дорожно-строительные организации работают на перевале Мегри в экстренном режиме

В последние несколько дней на дорогах наблюдаются метели и туман. В создавшейся ситуации 35 дорожно-строительных организаций, обслуживающих дороги на территории Армении, работают в экстренном режиме.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, на перевале Мегри, который находитса на самой высокой отметке Армении - на высоте 2535 м над уровнем моря, дорожно-строительные организации работают круглосуточно в экстренном режиме.

«Работаем круглосуточно в экстренном режиме, посменно, каждая смена – 7 человек, плюс 25 человек, плюс 7 человек-очистителей, посыпающих солью и песком; 5 самосвалов работали беспрерывно»,- сказал директор ЗАО «ДСУ Мегри», добавив, что запас соли и песка у них является достаточным.

Сейчас дорога на перевале Мегри полностью расчищена, снег с вечера перестал, однако круглосуточное дежурство продолжается, поскольку время от времени начинается небольшой снегопад и опускается туман.