В Армении экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ЮВО приступили к полетам на повышение классной квалификации

В российской авиационной военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, летчики оперативно-тактической и армейской авиации повышают классную квалификацию. Более 30 экипажей современных истребителей четвертого поколения МиГ-29, ударных Ми-24П и военно-транспортных Ми-8МТШ вертолетов в течение недели будут выполнять учебно-тренировочные полеты на военном аэродроме Эребуни.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,в ходе зачетных полетов экипажи самолетов и вертолетов отработают фигуры простого и высшего пилотажа в простых и сложных метеоусловиях на максимально и минимально допустимых высотах и скоростях, а также проведут условные воздушные бои, выполнят поражение наземных целей в условиях горной и высокогорной местности.

Экипажи вертолетов армейской авиации Ми-8 и Ми-24 выполнят практические упражнения по десантно-транспортных задач.