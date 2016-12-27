После прибытия самолета рейса Санкт-Петербург-Ереван на борту был обнаружен разыскиваемый
Благодаря оперативной работе ситрудников полиции отделения Ани, после прибытия самолета рейса Санкт-Петербург-Ереван 26-го декабря на борту был обнаружен и задержан разыскиваемый Тадевос А., 1988 г.р. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. 28-летний мужчина ноходился в розыске с 29-го декабря 2015 года по обвинению в нанесении побоев.
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