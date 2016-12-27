Министерство диаспоры Армении объявило грядущий год годом Арцаха

Министерство диаспоры Армении объявило грядущий 2017 год годом Арцаха. Министр диаспоры Армении Грануш Акопян заявила, что все программы в будущем году будут направлены на решение арцахских проблем.

«В уходящем году мы должны были осуществить 22 программы, которые мы и воплотили в жизнь. Наши действия и проекты были обусловлены, в основном, мировыми, региональными и местными вызовами. Региональные развития оказались для нас неблагоприятными. Можем зафиксировать, что во время апрельской агресси диаспора сплотилась. Вся диаспора встала рядом с Арцахом, всюду были распространены заявления и были собраны средства. Министерство диаспоры работало со 100 общинами, совмещая эту работу с правительством НКР и МО. Не нашлось ни одной общины, которая не оказала бы моральной и материальной поддержки Арцаху»,- заявила министр диаспоры Армении Грануш Акопян.

Как передает «Арменпресс» с ее слов, в 2016 году было положено начало движению «А что ты сделал для Карабаха?», в котором принимают участие школы, общинные структуры 25 европейских стран.

«Это получило большой отклик в диаспоре. Посовещавшись с некоторыми структурами диаспоры, мы решили объявить грядущий год годом Арцаха. Мы должны понять всей нацией, что укрепление Арцаха, урегулирование проблемы состоит в укреплении экономики, образования и науки Арцаха, его обороноспособности»,- заявила министр диаспоры Армении Грануш Акопян.

Министр диаспоры Армении Грануш Акопян рассказала о 81-летней Сиран Мисакян-Басмаджян, которая 16 лет назад репатриировала из Франции и живет сейчас в селе Джрашен в Армавирской области. Пожилая женщина на свою пенсию посылает одежду военнослужащим на приграничных позициях.