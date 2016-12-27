Бюро парламента Грузии поддержало вопрос формирования в законодательном органе сразу трех фракций в составе большинства, которое представлено депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии". Соответственно, в парламенте создана фракция "Грузинская мечта – консерваторы", "Грузинская мечта – социал-демократы" и "Грузинская мечта – для развития регионов". Согласно регламенту, для создания фракции необходимо минимум шесть депутатов парламента.

Фракцию "Грузинская мечта – консерваторы" возглавил Гига Букия. В ее состав вошли Звиад Дзидзигури, Паата Квижинадзе, Нино Гогуадзе, Руслан Гаджиев, Мухран Вахтангадзе. Председателем фракции "Грузинская мечта – социал-демократы" стал Гия Жоржолиани. Состав фракции укомплектован следующим образом: Коба Нарчемашвили, Бека Нацвлишвили, Савалан Мирзоев, Роман Мучиашвили и Сулхан Махатадзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Главой фракции "Грузинская мечта – для развития регионов" стал Кахабер Окриашвили. В ее состав вошли Гоги Мешвелиани, Энзел Мкоян, Годердзи Чанкселиани, Паата Мхеидзе и Гурам Мачарашвили. До этого времени у парламентского большинства были две фракции в парламенте "Грузинская мечта" и "Грузинская мечта — Промышленники", которые возглавляют Мамука Мдинарадзе и Симон Нозадзе соответственно. У парламентского меньшинства, представленного партией "Единое национальное движение" две фракции — "Национальное движение" и "Национальное движение за продвижение Грузии". Их возглавляют Ника Мелия и Элене Хоштария соответственно. Еще одну фракцию создали депутаты от объединения "Альянс патриотов Грузии". Руководителем фракции "Патриоты Грузии" является Георгий Ломия.





