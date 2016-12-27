По поводу злоупотреблений в «Доме-интернате Норка» возбуждено уголовное дело

Изучения, проведенные в управлении по защите государственных интересов прокуратуры Армении в ГНКП «Дом-интернат Норка» Министерства по вопросам труда и соцобеспечения Армении, показали, что со стороны должностных лиц данного учреждения допускались случаи злоупотребления служебным положением, а именно, в условиях отсутствия потребности в ставке и фактического невыполнения обязанностей несуществующими сотрудниками, они начисляли зарплату, нанося тем самым ощутимый урон госбюджету. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

С учетом очевидного наличия преступного элемента в указанных нарушениях, старшим прокурором управления по защите государственных интересов прокуратуры Армении было возбуждено уголовное дело по ст. 308 УК Армении, и расследование данного дела поручено СК Армении.