С каждым днем олимпийское золото становится для меня все дороже: Артур Алексанян

Спортивный 2016 год останется в истории как исключительный, спустя 20 лет, в Армении вновь имеется олимпийский чемпион. Один из наиболее потенциальных армянских спортсменов – борец Артур Алексанян, стал чемпионом на XXXI Олимпийских играх.

Он имеет специфическое для жителей Гюмри чувство юмора, однако не отличается многословностью. В беседе с «Арменпресс» он рассказал о своих достижениях и подвел итоги года.

- Артур, расскажи, пожалуйста, об итогах уходящего года: каким он был для тебя?

- Для меня это был чудесный год. Я смог достичь одного из самых значительных для спортсмена титулов – стал олимпийским чемпионом. Чудесно, когда получается стать чемпионом в олимпийский год, особенно, когда в Армении уже 20 лет такого не было.

- Олимпийские игры уже стали историей. Каким остался в твоей памяти день олимпийского золота?

- Я вспоминаю его почти каждый день. Переосмысливаю это с каждым днем, и с каждым днем олимпийское золото становится для меня все дороже.

- Ты уже завоевал все чемпионские титулы: мира, Европы, Олимпиады. Продолжишь ли ты тренировки с тем же воодушевлением?

- Однозначно. Я достиг спортивного апогея, понедил во всех возможных турнирах, однако имею все такое же желание, хочу вновь и вновь становиться чемпионом Европы, мира и – почему нет, Олимпиады.

- Как ты поздравишь соотечественников?

- Желаю нашим соотечественникам мирного года, детям – счастливого детства. Нашему народу – здоровья и счастья в 2017 году.

Беседовала Варвара Айрапетян