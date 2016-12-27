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На Алеутских островах началось извержение вулкана Богослов


На Алеутских островах началось извержение вулкана Богослов, выброшенный пепел поднялся на высоту более 9,1 километра над уровнем моря, сообщает Обсерватория штата Аляска.

"Извержение с выбросом пепла началось в 23.05 по времени UTC и продолжается, согласно данным о сейсмической активности с расположенных поблизости островов, а также снимкам со спутников", — говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также отмечается, что авиационный цветовой код был повышен до красного уровня.

 

 



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