На Алеутских островах началось извержение вулкана Богослов, выброшенный пепел поднялся на высоту более 9,1 километра над уровнем моря, сообщает Обсерватория штата Аляска.

"Извержение с выбросом пепла началось в 23.05 по времени UTC и продолжается, согласно данным о сейсмической активности с расположенных поблизости островов, а также снимкам со спутников", — говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также отмечается, что авиационный цветовой код был повышен до красного уровня.