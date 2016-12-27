«Мики – король забитых пяткой голов»: Златан Ибрагимович

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович высказался о забитом Генрихом Мхитаряном голе.

«Мики – король забитых пяткой голов, а я – бог!»,- сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.

По поводу победы над клубом "Сандерленд" нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сказал: «Мы могли иметь лучший результат, однако победили со счетом 3:1».

В рамках 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" выиграл "Сандерленд" со счетом 3:1. Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян забил гол в ходе игры. Как сообщает Арменпресс, авторами голов стали Блинд Дали, Златан Ибрагимович и Мхитарян.